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"البريميرليج": "صلاح" أول لاعب يحصد أفضل لاعب 3 أشهر متتالية

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

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أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، أن اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أول لاعب يحصد جائزة أفضل لاعب 3 أشهر متتالية في مسابقة الدوري.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر مارس الماضي.

وكتب الحساب، "محمد صلاح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب لثلاثة أشهر متتالية في نفس الموسم".

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب كلاً من، دافيد سليفا لاعب مانشستر سيتى، ولوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، جينك توسن لاعب إيفرتون، سون هيونج مين لاعب توتنهام، كريس وود لاعب بيرنلى بجانب محمد صلاح.



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