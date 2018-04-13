» أغرب حكم لمحكمة إسرائيلية قبيل مسيرة الأرض

13 أبريل 2018 - 01:15 م

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس الخميس، بإعادة "قطيع من الأغنام" كانت صادرتها الشرطة الإسرائيلية منذ نحو شهرين من قبل فلسطيني يقطن في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس.

العجيب أن المحكمة الشرطة الإسرائيلية أمرت بإعادة قطيع الأغنام كاملا للفلسطيني وأن تتحمل تكاليف نقله حتى أقرب نقطة تفتيش للقرية على أن يتسلمها من هناك الفلسطيني ويتولى مسؤوليتها.

وقالت النيابة الإسرائيلية خلال المحكمة أنها صادرت قطيع الأغنام بناءًا على شكوى من مستوطن إسرائيلي ادّعى خلالها أن الأغنام تعود له قبل أن يتبين أن بلاغه كاذب.

يأتي هذا الحكم قبيل مسيرة الأرض أو العودة الكبري التي تستمر فعالياتها بالأراضي الفلسطينية للأسبوع الثالث علي التوالي ، حيث تشهد اليوم الجمعة المسرة الثالثة ، والتي سمين بـ " جمعة الأعلام".