هذه أخطاء مصر في مفاوضات سد النهضة

13 أبريل 2018 - 01:19 م

أكد نادر فرجانى، خبير الإقتصاد الدولى، أنه توجد مجموعة من الملاحظات التى أوقعت الحكومة المصرية فى أخطاء خلال مفاوضتها مع دولة أثيوبيا حول التعامل مع سد النهضة وحماية حصة مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمدت تعقيد مشكلة السد وذلك بانفرادها بقرار التنازل عن حقوقها في النيل وفى اللجوء للتحكيم والقضاء الدوليين.

وقال "فرجاني"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الحكومة رفضت الحلول المتاحة وأضاعت الوقت وراوغت بعملية تفاوض طويلة ومقدر لها أن تفشل بعد أن فرط في الحقوق التي لا يملك أصلًا التصرف فيها حتى تتمكن إثيوبيا، ومن ورائها إسرائيل، من تحقيق أهدافهما من بناء السد .

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى، أنه مع التمعن فى الموضوع فدور إسرائيل مشجع لإثيوبيا على الاستفادة القصوى من مياه النيل، والمشجع لمصر على اللجوء لحلول تنقية مياه الصرف وتحلية مياه البحر التي تتمتع فيها إسرائيل بميزات تكنولوجية ثابتة، يظهر السد وكـأنه رئيس لعقاب المصريين على الثورة الشعبية العظيمة رغم أن التفكير في المشروع يعود إلى ستينيات القرن الماضي، لم يعلن عن إنشائه إلا بعد شهرين فقط من اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وتابع: "في مارس 2015 وقعت مصر على اتفاقية مع رئيسي السودان وإثيوبيا تنازلت فيها عن حقوق مصر في مياه النيل وعن الحق في اللجوء للتحكيم الدولي بشأن تشغيل السد. لم يكن أحد حتى في الحكومة يعرف مضمون الاتفاق، وهناك وثيقة متداولة أعدت نشرها منذ أيام عبارة عن رسالة من وزير الري حينئذ لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ردا على استفسار من الثاني للأول، يؤكد فيها الوزير المختص انه لا يعلم شيئا عن فحوى الاتفاق واستمرت المفاوضات منذ ذلك الجين من فشل لفشل وأبدت إثيوبيا تعنتا واضحا ومتزايدا ورفضا قاطعا للجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي بحجة أن الاتفاقية ملزمة للدول الثلاث , ولم تظهر أي بارقة أمل في أن تتمخض المفاوضات عن حل يضمن حقوق مصر فإن الحل الأنسب يكمن في إلغاء هذه الاتفاقية المُكبلة إما بقرار مصرى سيادى أو بقرار من مجلس النواب المصرى ".