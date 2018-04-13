» خطأ لـ"ترامب" أجّل الضربة الأمريكية على سوريا

13 أبريل 2018 - 01:23 م

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الموقف في سوريا صعب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في تغريدة له على "تويتر" عن خططه لضرب سوريا.

وأضاف "فرج"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، أن "جميع المحللين الأمريكيين استنكروا إعلان ترامب نيته ضرب سوريا، فضلًا عن أن السوريين قاموا بتغيير جميع مواقعهم وأهدافهم؛ حيث كان من المخطط ضرب سوريا فجر اليوم، وتم تأجيل الضربة لكون الخطة تم تعديلها".

واعتبر "فرج"، أن تغريدة ترامب أجلت الضربة الأمريكية لسوريا لكونها ضيعت المفاجأة على القوات الأمريكية، وجعلت السوريين يحركون مواقعهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيًا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".

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