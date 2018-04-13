بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أوروبا

13 أبريل 2018 - 01:25 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام بثا مباشرا لقرعة دوري أبطال أوربا بين الفرق الأربعة "ريال مدريد- بايرن ميونخ- ليفربول- روما".

وتغلب ليفربول على مانشستر سيتى بنتيجة 5 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ضمن منافسات الدور ربع النهائى، بينما تفوق بايرن ميونخ على إشبيلية الإسبانى بنتيجة 2 -1، وريال مدريد على يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 4 –3، بينما نجح روما الإيطالى فى الأطاحة بنظيره برشلونة الإسبانى مستفيداً من قاعدة إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 4/4.

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