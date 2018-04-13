مديرو الأمن يواصلون جولاتهم لتفقد المنشآت الشرطية

13 أبريل 2018 - 01:27 م

واصل مديرو الأمن، جولاتهم الميدانية لتفقد قوات تأمين المنشآت المهمة والحيوية لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وحرص مديرو الأمن على التأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية، مشددين على القوات اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد خاصةً في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.