غدًا.. طعن "بديع" وآخرين بـ"غرفة عمليات رابعة"

13 أبريل 2018 - 01:33 م

تنظر غدًا، السبت، محكمة النقض، الطعن المقدم للمرة الثانية من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين من قيادات الإخوان على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم في 8 مايو العام الماضي بالمؤبد والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 آخرين، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضوية المستشارين عثمان متولي، وأحمد محمد ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي ود. كاظم السيد ومحمد عبد السلام وبسكرتارية حسن سعد ومحمد عمران.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالاعتصام في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 ووجهت إلى المتهمين اتهامات عديدة، منها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.