القرعة تصدم "صلاح" بفريقه القديم

13 أبريل 2018 - 01:39 م

أسفرت القرعة التي أجريت منذ قليل، لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة ليفربول الإنجليزي الذي يضم لاعب منتخب مصر محمد صلاح، فريقه القديم روما الإيطالي، بينما يواجه بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني.

ويستقبل ليفربول على ملعبه "آنفيلد" في 25 من الشهر الجاري، نادي روما في دور الذهاب، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الأولمبيكو بروما في 3 مايو المقبل.

بينما يستقبل بايرن ميونخ في اللقاء الأولى على ملعبه "أليانز أرينا" النادي الملكي في 24 من الشهر الجاري، في حين أن النادي الملكي سيستقبل "ميونخ" في الإياب على سانتياجو برنابيو في 2 مايو المقبل.



