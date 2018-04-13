بالفيديو.. النيران تلتهم 19 ألف فدان زراعي بالولايات المتحدة

13 أبريل 2018 - 01:41 م

نشب حريق هائل اليوم فى مقاطعة ديوى بأوكلاهوما الأمريكية، على مساحة 19 ألف فدان، ونتج عن ذلك خسائر جسيمة فى الأراضي الزراعية المتواجدة بالمقاطعة.

ووفق الأنباء الواردة، أكدت السلطات الأمنية الأمريكية، أنها سيطرت على نسبة 20% من الحرائق، كما أنه كان يوجد ثلاثة صيادين في المنطقة تم إنقاذ اثنين منهم وفقد أحدهم وهو يبلغ من العمر 54 عامًا.

وأكدت السلطات الأمنية الأمريكية فى تصريحات صحفية، أنه تم تدمير ثلاثة منازل، وتوقع المسئولون الذين حضروا إلى موقع الحادث، أن هناك أكثر من ذلك تم تدميرهم.