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الداخلية تضبط متورطًا في دس مخدرات لمعتمرة بالدقهلية

قضايا وحوادث

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الداخلية

أمن الإسكندرية

دس مخدرات لمعتمرة

معتمرة فى السعودية

تهريب مخدرات للسعودية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية فى تحديد وضبط متهم آخر من مرتكبى واقعة توريط معتمرة مصرية من محافظة الدقهلية فى قضية تهريب أقراص مخدرة لخارج البلاد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لكشف غموض وتحديد وضبط باقى المتهمين فى واقعة ضبط السلطات السعودية لمعتمرة مصرية،  تبلغ من العمر 75 عاماً،  مقيمة بقرية درين دائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية، بمطار ينبع،  وبداخل أمتعتها "كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وما أكدته السيدة بقيام جزار بتسفيرها لأداء العمرة،  ووضع حقيبة بداخلها الأقراص ضمن متعلقاتها بزعم توصيلها لأحد أقاربه بالسعودية.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط الجزار وشقيقته وزوجها وسائق السيارة، التى كان يستقلها المتهم رفقة المجنى عليها لتوصيلها لمطار القاهرة وحبسهم احتياطيا.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة لمكافحة المخدرات عن ضبط "مصطفى، ع" عاطل، ومقيم بمدينة نبروة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية،  ومحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد بالمركز" والصادر قرار من النيابة بضبطه لاشتراكه مع المتهم الرئيسى "الجزار" فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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