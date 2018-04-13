محمد عبد الحارس
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مواجهة روما الإيطالي.
"المصريون" تقدم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا حتى المباراة النهائية كالآتي:-
الثلاثاء 24 إبريل 2018 (ذهابًا)
ليفربول × روما (آنفيلد).
الأربعاء 25 إبريل 2018 (ذهابًا)
بايرن ميونيخ × ريال مدريد (آليانز آرينا).
الثلاثاء 1 مايو (إيابًا)
ريال مدريد × بايرن ميونيخ (سانتياجو برنابيو).
الأربعاء 2 مايو 2018 (إيابًا)
روما × ليفربول (الأولمبيكو).
المباراة النهائية: السبت 26 مايو 2018
بايرن ميونيخ / ريال مدريد × ليفربول / روما.
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