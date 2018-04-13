روما يتغزل في "صلاح" بعد القرعة

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بايرن ميونخ

أبدى نادي روما الإيطالي، سعادته بلقاء النجم المصري محمد صلاح أحد لاعبيه القدامي، خلال المواجهة في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وقال النادي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، "سنتنافس لمدة 180 دقيقة ولكن مهما حدث ستستمر الصداقة إلى الأبد.. نتطلع لمواجهة محمد صلاح من جديد".

ورد النجم المصري على تغريدة نادي روما بتغريدة على  حسابه الشخصي قائلا: "100%".

أسفرت القرعة التي أجريت منذ قليل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات ليفربول الإنجليزي مع فريقه القديم روما الإيطالي، بينما يواجه بايرن ميونخ الألماني مع ريال مدريد الإسباني.

ويستقبل ليفربول على ملعبه "آنفيلد" في 25 من الشهر الجاري، نادي روما في دور الذهاب، على أن يكون لقاء العودة على ملعب الأولمبيكو بروما في 3 مايو المقبل.

بينما يستقبل بايرن ميونخ في اللقاء الاولى على ملعبه "أليانز أرينا" النادي الملكي في 24 من الشهر الجاري، في حين ان النادي الملكي سيستقبل "ميونخ" في الإياب على سانتياجو برنابيو في 2 مايو المقبل.



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