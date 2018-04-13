فتاة تتناول سم فئران بسبب خلافات بين والديها

13 أبريل 2018 - 02:16 م

أقدمت فتاة على محاولة الانتحار بالسم لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات حادة بين والديها بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "م، ع. ع “21 سنة، بدون عمل ومقيمة قرية طوخ دلكه دائرة المركز مصابه بحالة تسمم وحالتها العامة مستقرة ولا يمكن استجوابها.

وسؤال شقيقها "ف" 18سنه، أفاد بقيام شقيقته بتناولها سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب الخلافات بين والديها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



