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في لعنة "كارما"..

القبض على "هيفاء وهبي" بتهمة تهريب الآثار

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

محمد الخرو

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هيفاء وهبي

لعنة كارما

ممدوح شاهين

تتزعم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عصابة آثار، خلال أحداث مسلسلها المرتقب في رمضان المقبل "لعنة كارما"، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليها متلبسة خلال بيع الآثار.

وتدور أحداث العمل حول عصابة "احتيال"، وتتزعم العصابة المطربة هيفاء وهبي، ومجموعة من رجال الأعمال مما يؤدى إلى تهديد الاقتصاد المصرى.

المسلسل تأليف عبير سليمان وإخراج خيرى بشارة ويشارك فى البطولة باسل الزارو وشيرين ونورين كريم وعدد من الفنانين الشباب، وسجل التعاون الثانى بين هيفاء وهبى والمنتج ممدوح شاهين بعد تقديمهما مسلسل "الحرباية" فى شهر رمضان المقبل.



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