صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية

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فوجئ الفنان صلاح عبدالله أثناء تصوير مشاهد مسلسل "عوالم خفية" بأحد المستشفيات بعد قياس الضغط بأنه مرتفع جدا مما جعل أحد الأطباء في المستشفى يقوم بإجراء الكشف الطبي عليه.

وطالب الطبيب بعد الكشف بإيقاف التصوير على الفور ولكن الفنان صلاح عبدالله أصر علي استكمال تصوير المشاهد المتبقية وظل يعمل حتي الثالثة صباحا في لوكيشن التصوير مما تسبب له في حالة إجهاد كبيرة .

وكتب النجم صلاح عبد الله علي حسابه الشخصي بتويتر رسالة طمأنه إلي جمهوره قائلاً " من قلب قلبي بشكركم وبطمنكم أني أحسن كتير ، لسه في العمر بقية عشان أبعت لحبايبي تحية ".



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