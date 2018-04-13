الكشف على 1347 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية ببني سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية مجانية بقرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف على مدار يومين الخميس والجمعة أجرت الكشف على 1347 مواطنا بالمجان بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حجازي منسق القوافل العلاجية والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة.
تقرر إحالة 3 مرضى للمستشفيات واستخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل طبية لـ56 حالة بمعمل الدم وإجراء تحاليل بمعمل الطفيليات لـ44 حالة
وتضمنت القافلة ندوات تثقيف صحية وتنظيم أسرة لأهالي القرية بالإضافة إلى إجراء تحويل للمستشفيات ما بين عمليات جراحية ونفقة دولة وإجراء إشاعات وتحاليل.