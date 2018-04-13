» بالفيديو.. "نرمين الفقي" تكشف عن أول قصة حب في حياتها

13 أبريل 2018 - 02:45 م

تحدثت الفنانة نرمين الفقي، لأول مرة عن حبها الوحيد منذ الصغر والذي تحول إلى علاقة صداقة قوية وعائلية في نفس الوقت.

وأشارت "الفقي" خلال لقائها بحلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" إلى أن ابن الجيران هو أول قصة حب في حياتها.

وأضافت أنها كانت وقتها تتحدث معه بالتليفون العادي فلم يكن الموبايل موجود وقتها، وكانت تستغل عدم وجود والدتها وجدتها في المنزل لتتحدث معه.

وتابعت نرمين الفقي: بعد أن كبرت تحولت قصة الحب إلى صداقة كبيرة وأصبحوا كالعائلة وما زالوا إلى الآن كالأهل".

يُذكر أن نيرمين الفقي، شاركت مؤخرًا في مسلسل "أبو العروسة"، الذي عرض في الفترة الماضية وحقق نسبة نجاح كبيرة، وهو من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، ونيرمين الفقين ومحمود حجازي، وولاء الشريف، ومحمد عادل، وخالد كمال، وتأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.





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