» أول تعليق من "كلوب" لفوز "صلاح" كأفضل لاعب

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قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن لاعبه محمد صلاح يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي.

وتحدث "كلوب" عن فوز صلاح لموقع ناديه وقال "يستحق ذلك، ليس كما يعتقد البعض ويقولون كيف فعل ذلك؟".

وتابع المدرب الألماني "صلاح لاعب متميز وقدم موسمًا جيدًا وتكون له كلمة الحسم في اللحظات الصعبة".

وفاز صلاح اليوم بجائزة أفضل لاعب بالدوري بشعر مارس، للمرة الثالثة هذا الموسم وهو رقم لم يحققه لاعب سواه بالبريميرليج طوال تاريخه.



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