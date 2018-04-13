» تفاصيل تصادم قطار بسيارة على خط "المعمورة - رشيد"

13 أبريل 2018 - 03:06 م

أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم، الجمعة، عن وقوع تصادم بين سيارة نصف نقل وقطار على خط المعمورة رشيد، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن سيارة نصف نقل اقتحمت شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين البوصيلي والقصابي على خط المعمورة رشيد تقاطع إدفينا، وفوجئ سائق قطار رقم 4207 ركاب البوصيلي القصابي بسيارة نصف نقل تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما أدى لوقوع تصادم بينهما، لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.



