  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

حبس

10 أمناء شرطة يسربون معلومات أمنية لتجار المخدرات

إصابة 112 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة 528 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

سيف الإسلام حسن البنا

نجل «البنا» يكشف روايات مدسوسة تداولها الإخوان كـ«مسلّمات»

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمرسى علم

مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

محمود حسين وعصام تليمة

«محمود حسين».. 4 سنوات عنادًا أدت إلى إفشال الجماعة

محمد النني

شاهد.. "النني" يحصد جائز أفضل لاعب في "اليوروباليج"

قناة الشرق

مذيع الشرق يكشف موقفا صادما لـ "زوبع"

نادر فرجانى: قرض النقد أكذوبة لمؤامرة أمريكية

هذه أخطاء مصر في مفاوضات سد النهضة

مدمرة

أكبر أسطول بحري أمريكي يتوجه لضرب سوريا

أصحى .. بابا جاب تابلت !

وجهة نظر

هالة الدسوقي
هالة الدسوقي

هالة الدسوقي

أخبار متعلقة
#

"علي بابا "الصينية تقاضي شركة إماراتية

#

هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

#

شاهد.. كيف استقبل الأقباط «بن سلمان» في الكاتدرائية

#

"تواضروس": هذا سبب بكائي يوم تنصيبي

قديما انتشرت مقولة "اصحى.. بابا جاب موز"، فالموز فاكهة يعشقها الأطفال، ولذا كانت حلمهم الذي يستحق الايقاظ من أجل تحقيقه، ولعل تلك المقولة تحولت في ظل التطور التكنولوجي إلى "اصحى بابا جاب تابلت!" 
ومن رأيي المتواضع.. أن الأطفال والمراهقين من المفترض ألا يكون لهم تابلت أو تليفون خاص بهم، فهم في سن لا يحميهم من مخاطر تلك الأجهزة التي من خلالها يستطيعون الوصول لأي شيء، ووصول أي شيء إليهم.
 ولعل الهاجس الذي كان يخافه الآباء تعرض الطفل لمناظر خارجة أو دخوله على مواقع إباحية، ولكن الموضوع الآن أصبح أكبر بكثييييير من مخاطر تلك المواقع الخبيثة، وبعيداً عما تخلفه هذه المواقع من تحطيم للنفسية وانهاءها على ما تبقى لديهم من أخلاق، ظهرت مخاطر "ألعاب الموت" مثل لعبة "الحوت الأزرق" و "لعبة مريم"، وهي ألعاب لها ضحايا بالعشرات في كل دولة حول العالم، وكأنها تسحر من يلعبها ولا تتركه إلا جثة هامدة.
حذرت المدارس أولياء الأمور من تلك الألعاب وخاصة من يمتلك تليفون أو تابلت خاص، ودعت للانتباه لما يتعرضون له أبناءهم على تلك الأجهزة حرصا على أرواحهم.
وأتساءل ما أهمية تلك الأجهزة لطفل أو مراهق؟ وما هي الفائدة من اشعال الكبريت ورميه على البنزين؟ هل ننتظر نتيجة من ذلك غير اشعال النيران؟ أرى أن من يدعوه عقله من باب "التفاخر" أو من باب "مسايرة الموضة" أن يشتري لطفله تلك الأجهزة فهو بذلك يقضى على عقله، وهو ما أكدته الدراسات الحديثة من أنها تقتل خلايا المخ، أو يريده بلا أخلاق مما يدفعه للفشل فلا ينتظر منه تحصيلا دراسيا، أو إنه يدفعه إلى الموت.
ولا يعتقد أحد أن ابنه أو ابنته خارج نطاق الخطر فهو قد نصحه ووعاه بألا يلعب تلك الألعاب، فهو بذلك يخدع نفسه فتلك الألعاب انتشرت بين الشباب والأطفال عقب تسليط وسائل الإعلام الضوء عليها وهو ما خلق فضول لديهم لخوض تجربتهامن باب التحدي.
وبكل بساطة لن يعرف الأب والأم بما يدور في خلد ابنائهم أو ما يحويه جهازهم لأنهم يستطيعون اخفاء ما يتعرضون له عنهم، وسوف يتم ذلك دون عناء فأفراد الأسرة كل في واديه بفضل الأجهزة التي امتلأت بها بيوتنا من تلفاز إلى لاب توب إلى تابلت إلى تليفون، فالكل بما فيهم الأب والأم، إلا من رحم ربي، يحني رقبته على جهازه يتابع جديد مواقع التواصل الاجتماعي أو يتابع برامج الطبخ ومسلسلات التفاهة على التلفاز أو أو ... يا له من واقع مخجل.
الخلاصة يا سادة أننا كآباء وأمهات لابد وأن نكون قدوة لأبنائنا بعدم انخراطنا داخل هذه الأجهزة بكل ما نملك ونضيع أوقاتنا بما تحويه من ألعاب ومواقع اجتماعية وغيرها، فلنخرجها من حياتنا ليحل محلها تواصلنا مع أبنائنا؛ علينا بمصادقتهم، فنقوي معهم صلتنا بالله ونحسن من أنفسنا قبل أن ننصح أبنائنا، فالعيب فينا وليس فيهم.
اللهم احفظ أبنائنا من كل سوء اللهم ردنا إلى ديننا الرد الجميل  وأصرف عنا شياطين الإنس والجن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول: «لا خوف علينا.. «صلاح» لدينا»
» 19 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب
» "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة غدًا
» تفاصيل تصادم قطار بسيارة على خط "المعمورة - رشيد"
» شاهد.. "النني" يحصد جائز أفضل لاعب في "اليوروباليج"
» بالصور.. مسيرات في كوالالمبور تضامنًا مع رفع العلم الفلسطيني
» بالفيديو.. "نرمين الفقي" تكشف عن أول قصة حب في حياتها
» أول تعليق من "كلوب" لفوز "صلاح" كأفضل لاعب
» القبض على "هيفاء وهبي" بتهمة تهريب الآثار
» رد فعل غريب من "أديب" عقب هزيمة الزمالك
» خطأ لـ"ترامب" أجّل الضربة الأمريكية على سوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد