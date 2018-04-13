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نجل «البنا» يكشف روايات مدسوسة تداولها الإخوان كـ«مسلّمات»

الحياة السياسية

سيف الإسلام حسن البنا
سيف الإسلام حسن البنا

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الإخوان

عصام تليمة

البنا

كشف القيادى الإخوانى، عصام تليمة، عن وقائع مدسوسة فى تراث الإخوان، منها ما تم تداوله ونشره على لسان نجل البنا، "سيف الإسلام"، والذى كذّبه بعد ذلك، كواقعة مرضه، وهى: "أن حسن البنا حين مرض ابنه سيف وهو صغير، وترك زوجته وخرج للقاء للدعوة، فلما سألته زوجته: أين تذهب وابنك مريض؟ فقال: الطبيب موجود، وإن حدث قدر الله، فجده أعرف بالمقابر من أبيه".

وأكّد أن نجل "البنا" كان حريصًا على نفى هذه الحادثة، إذ إنها لا تدل على حرص حسن البنا على الدعوة، بقدر ما تدل على غلظة قلب الرجل وفظاظته، ولم يكن كذلك، ولكنها خيالات بعض الأتباع عندما تسرح وتشطح فى التقديس للشخص.

وأوضح أيضًا أنه ناله الاعتقال فى عهد عبد الناصر فى الخمسينيات، ثم ذهبت السيدة "أسماء الصولى"، زوجة حسن البنا، إلى بيت "عبد الناصر"، فقال لها الحرس: إنه مسافر، فتركت خبرًا أن حرم حسن البنا قد جاءته، وعندما عاد "عبد الناصر" من سفره، أمر بالإفراج عن سيف الإسلام، ولكن بعد ذلك تم اعتقاله فى أحداث 1965م.

وأضاف أن سيف الإسلام، نجل البنا، عمل بوصية والده وهى الصبر على بعض أذى الإخوان، وفق ما وصى به "البنا"، أبناءه قبل وفاته، قائلًا: إنه إن جاءه قدر الله، فسوف يلقون أذى من جهتين، فعليهم أن يصبروا ويتحملوا، وألا يردوا الإساءة بالإساءة، وعندما سأله أبناؤه: مَن الجهتان؟، فقال: بعض أعمامكم، وبعض الإخوان.

وتابع فى روايته: أن نجل "البنا" دخل كلية دار العلوم بناءً على رغبة والده السابقة، وأنه بعدما أنهى الدراسة الثانوية، كانت رغبة والده قبل وفاته ورغبة أسرته أن يدرس الابن كما درس الأب، فيدخل دار العلوم، ورحب بذلك الأستاذ على اللبان، عميد كلية دار العلوم وفرح، أن يكمل الابن ما بدأه الأب.

وأوضح "تليمة"، أن الأديب سيد قطب وقتها، أحد أقطاب جماعة الِإخوان بعد ثورة يوليو، قام بتدريس مادة علوم القرآن والتفسير له، بطلب من عميد الكلية، وذلك عندما فتح الباب للتقدم لـ"دار العلوم" لطلبة مدارس وزارة المعارف، فلاحظ فيهم بعض الضعف، على خلاف الطلبة القادمين من الأزهر، فطلب منه تدريس مقدمات تهيئ هؤلاء الطلبة للولوج لدراسة العلوم الشرعية فى "دار العلوم".

وأشار إلى أن صديقه فى هذه الدفعة كان الشاعر الكبير "فاروق شوشة"، ثم بعد ذلك درس فى كلية الحقوق، فجمع بين ليسانس "دار العلوم"، وليسانس "الحقوق"، وإن عمل فى حياته بعد ذلك بالمحاماة.


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