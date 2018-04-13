» "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة غدًا

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الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:  

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 16 31

بلطيم 17 30

مطروح 18 30

السلوم 21 34

سيوة 24 40

بورسعيد 19 26

دمياط 18 28

العريش 13 28

رفح 12 27

الإسماعيلية 18 33

السويس 20 33

رأس سدر 19 31

نخل 11 32

نويبع 21 32

طابا 18 31

كاترين 11 25

الطور 20 30

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 21 33

مرسى علم 22 31

الفيوم 21 36

بنى سويف 21 37

المنيا 19 38

أسيوط 23 39

سوهاج 23 39

قنا 23 39

الأقصر 22 40

أسوان 24 42

أبوسمبل 21 40

الوادى الجديد 21 41

شلاتين 21 33

ابو رماد 22 32

راس حدربة 23 30

حلايب 24 30



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