مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

13 أبريل 2018 - 04:08 م

لقى 3 سيدات مصرعهن وأصيب 15 شخصًا اليوم، الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى قبل بوابة حلوان بمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فى الاتجاه القادم من أسيوط ومتجه إلى القاهرة، المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى الشرقى، بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.