"نطحة" عجل تنهي حياة طفلة

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المنيا

عجل

مصرع طف

لقيت طفلة مصرعه اليوم، الجمعة، إثر "نطحة عجل" له فى أحد المزارع بالمنيا.

البداية عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مستشفى المنيا الجامعى، بمصرع "سارة ر. أ"،  5 سنوات مقيمة بإحدى قرى مركز بني مزار بسبب ادعاء أهلها أصابتها بنطحة عجل بالمنزل.

ونقلت الحالة لمستشفى المنيا الجامعى، حيث أجريت لها جراحة استكشاف للبطن والحوض وتوفيت لسوء حالتها متأثرة بإصاباتها عقب انتهاء الجراحة.

وجاء بتقرير الدكتور هانى إسحق شحاتة، مفتش صحة المنيا، أن أسباب الوفاة حدوث تهتك بالمخ والكبد، ونزيف بالغشاء البللورى للرئتين، ونزيف داخلى بالبطن والحوض مع حدوث تجمع دموى أسفل الكبد والطحال وداخل الغشاء البريتوني للبطن والحوض، حيث أجريت لها جراحة استكشاف للبطن والحوض لتفريغ النزيف الداخلى ورتق تهتك الكبد، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، والجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا الجامعى.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول ثبوت الواقعة من عدمها.


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