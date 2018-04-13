10 أمناء شرطة يسربون معلومات أمنية لتجار المخدرات

13 أبريل 2018 - 04:27 م

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة، بحبس 10 أمناء شرطة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018، وذلك على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية.

وفور صدور قرار الحبس حاول المتهمين التجمهر داخل مقر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وعلى الفور تم استدعاء قوات إضافية للسيطرة عليهم.

وبينت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كوّنوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى، وأثناء تعيينهم خدمات ليلة قاموا بالتواصل مع تجار المخدرات "أصحاب الدواليب" وإبلاغهم عن المأموريات التى تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.