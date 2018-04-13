» بالصور.. لبنانيون يحرقون العلم الإسرائيلي دعمًا لـ«مسيرات العودة»

13 أبريل 2018 - 04:32 م

أحرق عشرات الشبان الفلسطينيين من مخيمات اللجوء في لبنان، اليوم، العلم الإسرائيلي، ضمن فعاليات الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى.

وقام مجموعة من الشبان عقب صلاة الجمعة، في مخيم مار إلياس ببيروت، بإحراق العلم الإسرائيلي ورفعوا العلم الفلسطيني، تزامنًا مع تحركات مماثلة في قطاع غزة ومناطق أخرى بفلسطين، وفق وكالة "الأناضول".

ويأتي هذا التحرك بمناسبة الجمعة الثالثة من مسيرات العودة الكبرى التي أطلق عليها الفلسطينيون "جمعة حرق العلم الإسرائيلي".

وتتواصل فعاليات مخيمات مسيرات العودة لليوم الخامس عشر على التوالي، حيث انطلقت في 30 مارس الماضي، في قطاع غزة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من 174 ألفًا، حسب إحصاء نشرته السلطات اللبنانية نهاية عام 2017، فيما يتم الحديث عن أعداد أكبر تقارب 500 ألف.

ويتوزع هؤلاء على 13 مخيمًا في عدد من المناطق اللبنانية، ويعتبر مخيم مار إلياس أصغرها.