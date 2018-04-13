» أسطورة ليفربول: «لا خوف علينا.. «صلاح» لدينا»

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دوري أبطال أوروبا

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

راش

علق إيان راش، نجم ليفربول والمنتخب الويلزي الأسبق، على قرعة الدور قبل النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعته في مواجهة روما الإيطالي.

وقال "راش"، فى تصريحات تليفزيونية، «محمد صلاح لاعب استثنائي قدم موسمًا أكثر من رائع مع ليفربول، أتمنى صعود الفريق للنهائي على حساب روما»، مضيفًا، «عندما يكون لديك محمد صلاح فإنه بإمكانك الفوز بأي مباراة، ويجب ألا تخشى أحدًا».

وتغلب ليفربول على مانشستر سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بينما نجح روما الإيطالي في الإطاحة بنظيره برشلونة الإسباني، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/4.

وستقام مباراة الذهاب ستقام بملعب «آنفيلد» يوم 24 أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية «روما»، يوم 2 مايو.


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