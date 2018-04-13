» 19 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

13 أبريل 2018 - 04:44 م

أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون، غدًا السبت، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة الدراويش على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد مجدي

خط الدفاع: محمود متولى،ريتشارد بافور،باهر المحمدى،محمد هاشم،بهاء مجدى،محمد أبو المجد بوشا.

خط الوسط: حسنى عبد ربه ،عماد حمدى،إبراهيم عبد الخالق،كريم بامبو،محمد فتحى، إسلام عبدالنعيم، محمد الصادق،ابراهيم حسن،وجيه عبدالحكيم.

خط الهجوم: موسى كمارا.