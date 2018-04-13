مصرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الصحافة العالمية»

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المصورة المصرية هبة خميس
المصورة المصرية هبة خميس

خالد الشرقاوي

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فازت المصورة المصرية، هبة خميس، بالجائزة الأولى في مسابقة "world press photo "، التي أعلنت نتائجها، اليوم الجمعة 13 أبريل، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وحصلت المصورة المصرية الشابة (30 عامًا) على المركز الأول في فئة القصص المصورة، الخاصة بالقضايا المعاصرة، وذلك عن قصتها التي حملت عنوان "الجمال الممنوع" عن عادة "كي الثدي" المنتشرة في الكاميرون.

ونشرت هبة خميس، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، الخطاب الذي ألقته بعد استلام الجائزة، وجاء فيه "بالتأكيد سعيدة جدًا أكون معاكو فى المكان ده واستلم الجايزة الأولي.. ده حلم لمصورين كتير على مستوى العالم لكن للأسف كل قصة ليها جانب مظلم".

وأضافت المصورة المصرية: "زي النهارده من سنة بالتحديد بعد 6 ساعات فقدت والدي وأنا مسافرة وكان باسبوري فى سفارة تانيه بستعد لرحله.. وصلت مصر متأخر ملحقتش اودع والدي وأقوله اني مسامحاه وارجوك سامحني ... إحنا بنأمن بحياة ناس تانيه ولحظاتهم لدرجه إننا بنضيع لحظات حياتنا احنا ... فأتمني إننا نعمل شغلنا بشكل لائق وانه يستحق كل التضحية دي".

وأهدت المصورة الشابة الجائزة لروح والدها، الذي توفي قبل عام من إعلان نتائج المسابقة قائلة: "دي هديتك فى سنويتك يابابا .... الله يرحمك واتمني تكون فخور دلوقتي".

وكانت إدارة المسابقة قد أعلنت وصول هبة خميس إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة، في منتصف فبراير الماضي.

وتتناول قصة "الجمال الممنوع"، التي حازت على المركز الأول في المسابقة، عادة "كي الثدي" المنتشرة في الكاميرون، حيث يقوم السكان بكي أثداء الفتيات خوفا عليهن من الاغتصاب أو الاختطاف للعمل في مجال تجارة الجنس.



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