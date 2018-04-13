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"النيابة" تكشف:

سر تسريب أمناء الشرطة معلومات لتجار المخدرات

قضايا وحوادث

النيابة العامة
النيابة العامة

مصطفى صابر

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التحقيق

تجار مخدرات

النيابة العامة

قسم الاميرية

تسريب معلومات

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس 10 أمناء شرطة، بقسم شرطة الأميرية محالين للاحتياط، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم، وتسريب معلومات عن مواعيد الحملات الأمنية عليهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه، حسب نفوذ كلا منهم داخل القسم.

وكشفت التحقيقات، أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا، فيما بينهم مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى.

 تضمنت التحقيقات إلى أنه أثناء استهداف هؤلاء التجار بمأمورية مباشرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فتم ضبط الهاتف المحمول لأحد تجار المخدرات، وأثناء فحصه اكتشاف تواصله مع الجناة من أمناء الشرطة، وتبين وجود صورة فوتوغرافية لورقة بأسماء 60 شخصا وبجوارهم المبالغ التى يحصل كل منهم عليها.

 وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين وإلى حصول 10 متهمين على مرتبات شهرية، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.

 وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 10 أمناء شرطة سريين بقسم شرطة الأميرية، بتهمة إفشاء أسرار القسم والتواطؤ مع المجرمين والتستر عليهم، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم فيما قام 8 آخرين بتسليم أنفسهم النيابة للمثول إلى التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



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