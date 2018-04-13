أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

13 أبريل 2018 - 05:40 م

كشفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد كان أكبر صديق للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرة إلى أنه ليس صديقًا لموسكو فحسب.

وقالت "زاخاروفا"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه "قبل نزع السلاح الكيميائي كان الأسد أفضل صديق ليس لموسكو بل لواشنطن ولندن"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عندما كان يعمل في مجلس الشيوخ، كان على علاقة ودية مع الأسد".

وأضافت أن "الأسد قضى الجزء الأكبر من حياته في بريطانيا"، إلا أنه أصبح عدوًا الآن بعد اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

وزعمت موسكو أن استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي، تلفيقات غربية، الهدف منها حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين الماضي، أنه والقادة العسكريين يدرسون ردًا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع سوريا مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الثلاثاء الماضي، أن ترامب، ألغى سفره إلى قمة الأمريكيتين في بيرو، من أجل الإشراف على الرد فيما يتعلق بالشأن السوري، منوهة باحتمال مشاركة عدة دول في عملية الرد هذه، مشيرة إلى اتصالات مع قيادة فرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول.

كما وُجهت تحذيرات إلى شركات الطيران المحلقة فوق الأبيض المتوسط من عملية عسكرية محتملة في المنطقة في غضون 72 ساعة.