  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

أحمد الطيب

«الأزهر» يندد باستمرار جرائم الاحتلال وسط تخاذل دولي

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

المصورة المصرية هبة خميس

مصرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الصحافة العالمية»

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

إصابة 112 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة 701 فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة جندى فى اطلاق نار بكمين أمنى بسيناء

تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمرسى علم

مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

«الخارجية» الروسية تكشف..

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

وكالات

أخبار متعلقة
#

المصالحة هي الحل

#

تعرف على مدة غياب "معلول" عن الأهلى

#

موعد المباريات الودية الدولية اليوم.. والقنوات الناقلة

#

اغتصاب جماعي للرجال والنساء في سوريا

سوريا

بشار الأسد

أمريكا

روسيا

ماريا زاخاروفا

كشفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد كان أكبر صديق للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرة إلى أنه ليس صديقًا لموسكو فحسب.

وقالت "زاخاروفا"، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه "قبل نزع السلاح الكيميائي كان الأسد أفضل صديق ليس لموسكو بل لواشنطن ولندن"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري عندما كان يعمل في مجلس الشيوخ، كان على علاقة ودية مع الأسد".

وأضافت أن "الأسد قضى الجزء الأكبر من حياته في بريطانيا"، إلا أنه أصبح عدوًا الآن بعد اتهام دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية.

وزعمت موسكو أن استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي، تلفيقات غربية، الهدف منها حماية الإرهابيين، وتبرير إمكانية توجيه ضربة عسكرية من الخارج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين الماضي، أنه والقادة العسكريين يدرسون ردًا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيميائية وقع سوريا مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الثلاثاء الماضي، أن ترامب، ألغى سفره إلى قمة الأمريكيتين في بيرو، من أجل الإشراف على الرد فيما يتعلق بالشأن السوري، منوهة باحتمال مشاركة عدة دول في عملية الرد هذه، مشيرة إلى اتصالات مع قيادة فرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول.

كما وُجهت تحذيرات إلى شركات الطيران المحلقة فوق الأبيض المتوسط من عملية عسكرية محتملة في المنطقة في غضون 72 ساعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية
» عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره
» خطيب الأزهر: لن ننسى القدس وديعة رسول الله
» سر تسريب أمناء الشرطة معلومات لتجار المخدرات
» هندوراس تقرّ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية
» الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب الباردة عادت
» ضبط مسئول سهّل 30 مليون جنيه لأشخاص
» بالصور.. لبنانيون يحرقون العلم الإسرائيلي دعمًا لـ«مسيرات العودة»
» «خناقة» بين مذيعة وضيفة على الهواء
» تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة
» بالصور.. الأردن يفض مسيرة تضامنية مع فلسطين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد