أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية

13 أبريل 2018 - 05:40 م

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، وهو ممسكًا بمصحف في يده بالمطارات الأوروبية، أثناء سفره مع الفرق التي لعب لها في مسيرته الاحترافية والتي كان اخره الريدز أو مع منتخب الفراعنة في أدغال القارة الأفريقية



وبات محمد صلاح، حديث العالم أجمع خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه في الموسم الجاري مع الريدز في مختلف المسابقات، بالإضافة إلي مساهمته في تأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب 28 عامًا، وهو ما جعل كبار الأندية في القارة العجوز تطلب خدمات النجم المصري.

ولم يكن التوفيق حليف «صلاح» في معقل «آنفيلد رود» فقط، حيث بزغ نجمه منذ الرحيل عن أرض مصر إلى صفوف بطل سويسرا ثم التتويج مع تشيلسي بلقب«البريمييرليج» وبعدها الانتقال لفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرًا العودة لبلاد الإنجليزي من بوابة الريدز.

وبالتأكيد لم يكن هذا التألق الكبير وليد الصدفة، حيث يُعرف صلاح في أي مكان يتواجد به بأخلاقه والتزام الشديد بالإضافة إلى تدينه.

كما أنه عرف بمساعدته لقريته نجريد مركز بسيون، وتبرع لإنشاء معهد ديني حيث وضع مبلغ 8 ملايين جنيه لبناء المعهد الأزهري ووحدة حضانات ووحدة تنفس صناعي هناك

كما ساهم الفرعون المصري، في تطوير مدرسته التي خرج منها بمرحلة الطفولة عن طريق تغطية الفناء بالرمال حفاظًا على حياة الأطفال الذين يدرسون بالمدرسة، وإنشاء وحدة للغسيل الكلوي لعلاج المرضى من أجل تسهيل التكاليف عليهم ومساعدتهم للشفاء من ذلك المرض والوقوف بجوارهم.







