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ضبط لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها بالتأمين الصحى ببنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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حملة

التامين الصحى

لحوم

الطب البيطرى

تموين بنى سويف

ضبطت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف ومديرية التموين والتجارة الداخلية ووحدة مباحث التموين، لحومًا يشتبه فى عدم صلاحيتها داخل المطبخ الخاص بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف.

وكانت حملة قد فاجأت مطبخ مستشفى التأمين الصحى بمدينة بنى سويف، للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمرضى، ضبطت 73 كيلو لحوم مبردة يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول داخل مستشفى التأمين الصحى بمديرية الطب البيطرى وجود لجنة تقوم بالمرور اليومى على مطبخ المستشفى للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة واللحوم المستخدمة داخل المطبخ.

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