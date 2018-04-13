  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

أحمد الطيب

«الأزهر» يندد باستمرار جرائم الاحتلال وسط تخاذل دولي

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

المصورة المصرية هبة خميس

مصرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الصحافة العالمية»

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

إصابة 112 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة 701 فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة جندى فى اطلاق نار بكمين أمنى بسيناء

تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمرسى علم

مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

خطيب الأزهر: لن ننسى القدس وديعة رسول الله

آخر الأخبار

الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر السابق
الدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر السابق

المصريون

أخبار متعلقة
#

احذروا تبديل الدين باسم تجديده!

#

شيخ الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة مجلة نور «القدس عربية»

#

قضايا "الوعي والمسئولية" محور جلسات "نصرة القدس"

#

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بمشاركة عالمية

القدس

الجمعة

خطبة

الأزهر

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق، إن الإسراء والمعراج كانت رحلة تربية وتهذيب للمسلمين، مبينًا أن في المحن منحًا وأن الفرج مع الكرب، فالحياة لا تخلو من الشدائد، وعلى المؤمن الثبات واليقين في أن الله تعالي هو المفرج لكل الكروب والمخفف لكل الهموم، وتلك هي السعادة الحقيقية.

وأكد "الهدهد"، خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، أن رحلة الإسراء والمعراج هي معجزة كبرى وهي عطاء فوق كل عطاء، وأنها كانت بالروح والجسد ولم يكن منامًا كما قال الذين يحكمون عقولهم في النصوص الصريحة، متسائلًا "هل المنامات والرؤى تعد من المعجزات؟".

وأكد الخطيب أن من دروس رحلة الإسراء والمعراج أن تشكر من أحسن إليك، بغض النظر عن دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المشركين في غزوة بدر حينما أسر منهم سبعين رجلًا ثم قال: "لو كان المطعم بن عدي حيًا واستشفعني في هؤلاء لشفعت له" فلم يذكر رجلاً مسلمًا وإنما ذكر من كفر بالله لكنه صنع خيرًا مع رسول الله بعد رجوعه من الطائف.

وأضاف أن علاقة الإسلام قد توثقت بالمسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، مشددًا على ضرورة ألا ننسى أن القدس وديعة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكل المسلمين، وهذا جزء من عقيدتنا، وستعود القدس بإذن رب العالمين لأن ربنا قال "وإن عدتم عدنا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية
» عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره
» خطيب الأزهر: لن ننسى القدس وديعة رسول الله
» سر تسريب أمناء الشرطة معلومات لتجار المخدرات
» هندوراس تقرّ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية
» الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب الباردة عادت
» ضبط مسئول سهّل 30 مليون جنيه لأشخاص
» بالصور.. لبنانيون يحرقون العلم الإسرائيلي دعمًا لـ«مسيرات العودة»
» «خناقة» بين مذيعة وضيفة على الهواء
» تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة
» بالصور.. الأردن يفض مسيرة تضامنية مع فلسطين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد