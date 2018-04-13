فينجر: رحيل «النني» عن آرسنال مرفوض

13 أبريل 2018 - 06:20 م

أبدى الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، سعادته بفوز لاعبه محمد الننى، بلقب أفضل لاعب في «إياب» ربع نهائي الدوري الأوروبي «اليوروباليج».

وقال فينجر، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال، "محمد النني يتمتع بشعبية كبيرة هنا، الجميع يحب هذا اللاعب الذى قدم أداءً رائعًا أمام سسكا موسكو الروسى، ورحيله عن صفوف الفريق كان أمرًا مرفوضًا".

وكان نادى بورنموث الإنجليزى أبدى فى وقت سابق رغبته فى الحصول على خدمات محمد الننى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ضوء عدم مشاركة اللاعب المصرى مع أرسنال بصفة منتظمة.

وأضاف مدرب أرسنال، «محمد الننى قام بواجباته الدفاعية والهجومية على أكمل وجه أمام سسكا موسكو»، متابعًا، «سعيد للغاية بقرار الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم برفع البطاقة الحمراء التى حصل عليها فى مباراة ساوثهامبتون، أعتقد أنه قرار حكيم».

وقدم محمد الننى عرضًا رائعًا فى المباراة التى جمعت بين أرسنال الإنجليزى وسسكا موسكو الروسى مساء أمس بالعاصمة الروسية "موسكو"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، حيث نجح فى صناعة هدفى أرسنال أمام سسكا موسكو الروسى، بينما قام بـ66 تمريرة صحيحة، حيث بلغت دقة تمريراته 94% وهى النسبة التى لم يحققها أى لاعب آخر فى المباراة.

جدير بالذكر أن نادى أرسنال حجز مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على سسكا موسكو الروسى بنتيجة 6 – 3.