بائعة "خبز" تقتل سائق "توك توك" لتحرشه بابنتها القاصر

13 أبريل 2018 - 06:24 م

كشفت تحريات مباحث قسم كرداسة، أن بائعة خبز قتلت سائق توك توك؛ بسبب تحرشه الدائم بابنتها القاصر، وسعيه للزواج منها.

تلقى العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول "مصطفى.ش"، 15 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث كرداسة، توصلت إلى أن بائعة خبز تدعى "بوسي"، 37 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها بأحد الأكمنة، وأرجعت السبب إلى تكرار تحرش المجني عليه بابنتها "أماني"، 14 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية.

وأضافت المتهمة أنها لدى معاتبتها له، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدت خلالها عليه بسكين محدثة إصابته التي أودت بحياته.



