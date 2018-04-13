  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

أحمد الطيب

«الأزهر» يندد باستمرار جرائم الاحتلال وسط تخاذل دولي

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

المصورة المصرية هبة خميس

مصرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة «الصحافة العالمية»

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

إصابة 112 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة 701 فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

إصابة جندى فى اطلاق نار بكمين أمنى بسيناء

تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة بمرسى علم

مصرع وإصابة 18 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بحلوان

بائعة "خبز" تقتل سائق "توك توك" لتحرشه بابنتها القاصر

قضايا وحوادث

قتل
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

4 عاطلين يخنقون سائق "توك توك" لسرقته

#

سائق " توك توك" يطعن زميله بسبب راكب

#

اعترافات صادمة لفاصل رأس سائق عن جسده

#

العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بترعة بالقليوبية

الاجهزة الامنية

كرداسة

التحرش

قتل سائق

بائعة خبز

كشفت تحريات مباحث قسم كرداسة، أن بائعة خبز قتلت سائق توك توك؛ بسبب تحرشه الدائم بابنتها القاصر، وسعيه للزواج منها.

 تلقى العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، إخطارا من مستشفى الهرم بوصول "مصطفى.ش"، 15 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

 تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث كرداسة، توصلت إلى أن بائعة خبز تدعى "بوسي"، 37 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها بأحد الأكمنة، وأرجعت السبب إلى تكرار تحرش المجني عليه بابنتها "أماني"، 14 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية.

وأضافت المتهمة أنها لدى معاتبتها له، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدت خلالها عليه بسكين محدثة إصابته التي أودت بحياته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية
» عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره
» خطيب الأزهر: لن ننسى القدس وديعة رسول الله
» سر تسريب أمناء الشرطة معلومات لتجار المخدرات
» هندوراس تقرّ نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الشرقية
» الأمين العام للأمم المتحدة: الحرب الباردة عادت
» ضبط مسئول سهّل 30 مليون جنيه لأشخاص
» بالصور.. لبنانيون يحرقون العلم الإسرائيلي دعمًا لـ«مسيرات العودة»
» «خناقة» بين مذيعة وضيفة على الهواء
» تجار مخدرات ينهون حياة ضابط شرطة
» بالصور.. الأردن يفض مسيرة تضامنية مع فلسطين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد