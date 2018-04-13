» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

13 أبريل 2018 - 06:25 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدرى، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، فى المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلى الرسمى كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: صبرى رحيل، أيمن أشرف، محمد نجيب، أحمد فتحى.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايى، ميدو جابر، مروان محسن.