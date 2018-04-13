أمريكا: النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية 50 مرة

13 أبريل 2018 - 06:28 م

قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الجمعة، إن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت "هيلي" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا: "لم يتخذ رئيسنا قرارا بعد بشأن إجراء محتمل في سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعا عن مبدأ نتفق عليه جميعا".

وتابعت قائلة "جميع الدول والشعوب سوف تتضرر إذا سمحنا للأسد بجعل استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا".