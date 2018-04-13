أمريكا: «ترامب» لم يتخذ قرارًا بشأن سوريا حتى الآن

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قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن إجراء محتمل في سوريا حتى الآن.

وأضافت "هيلي" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا: "لم يتخذ رئيسنا قرارا بعد بشأن إجراء محتمل في سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها التحرك في سوريا، فسيكون ذلك دفاعا عن مبدأ نتفق عليه جميعا".

وأشارت إلى أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن قوات الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت أسلحة كيماوية 50 مرة على الأقل في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وتابعت قائلة "جميع الدول والشعوب سوف تتضرر إذا سمحنا للأسد بجعل استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا طبيعيا".


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