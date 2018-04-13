  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:28 م
بحث متقدم
حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

يوسف ندا

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

سوريا

تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

قضايا وحوادث

اغتصاب - صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

أمريكا تقر منع ممارسة الجنس مع الحيوانات

#

أبو ريدة: جملة صادمة قالها لي عبدالله السعيد عن الأهلي

#

قاتل ابن عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة يروى الجريمة

#

اعترافات صادمة لعامل قتل ابنة عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة

الاجهزة الامنية

الإسكندرية

مقتل طفل

ممارسة الرزيلة

كشف غموض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة فى كشف غموض مقتل طفل رضيع بالإسكندرية يبلغ من العمر 6 أشهر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

البداية عندما ورد بلاغ  بوصول طفل مجهول يبلغ من العمر حوالى 6 شهور، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس وتوفى عقب وصوله وعلى الفور أمر اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود فريق البحث، أن مرتكب الواقعة م ح ا 32 سنة سمسار عقارات، مقيم شارع سالم سند – دائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة السابق اتهامه فى 7 قضايا " تبديد – سرقة تيار كهربائى".

وبإعداد ألاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط ألمتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بـ ج ع ع 40 سنة ربة منزل، مقيمه بذات العنوان وقاما بالاتفاق فيما بينهما على استئجار إحدى الشقق بشارع صلاح الدين شعبان - منطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لممارسة الرذيلة وبصحبتها طفلها ف م سيبلغ من العمر 6 أشهر،وأثناء ممارسة الرذيلة قام الطفل بالبكاء، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بالتعدى على الطفل بالضرب على رأسه أكثر من مرة محاولاً إسكاته فسقط الطفل مغشياً عليه، فقام بنقله للمستشفى لإسعافه وفور علمه بوفاته " فر هارباً "تم ضبط والدة الطفل، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهم.

وأضافت بأن المجنى عليه من طليقها م س م 41 سنة عامل رخام مقيم شارع محمود محجوب - دائرة قسم شرطة البساتين.. محافظة القاهرة، تحرر محضر أحوال القسم، إرفاق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بائعة "خبز" تقتل سائق "توك توك" لتحرشه بابنتها القاصر
» محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»
» مرتضى لـ"حازم" و"إبراهيم": "اتعلموا من هتلر"
» «مرتضى»: «هدخل في تشكيل الزمالك بعد كده»
» «يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»
» أمريكا: «ترامب» لم يتخذ قرارًا بشأن سوريا حتى الآن
» بالفيديو.. المقاصة يقسو على الرجاء بثلاثية
» أكاديمي إسرائيلي: مصلحة تل أبيب ببقاء نظام بشار
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» فينجر: رحيل «النني» عن آرسنال مرفوض
» «صلاح»: ليفربول قادر على الفوز بدورى الأبطال

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين