» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

13 أبريل 2018 - 07:02 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة فى كشف غموض مقتل طفل رضيع بالإسكندرية يبلغ من العمر 6 أشهر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

البداية عندما ورد بلاغ بوصول طفل مجهول يبلغ من العمر حوالى 6 شهور، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس وتوفى عقب وصوله وعلى الفور أمر اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود فريق البحث، أن مرتكب الواقعة م ح ا 32 سنة سمسار عقارات، مقيم شارع سالم سند – دائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة السابق اتهامه فى 7 قضايا " تبديد – سرقة تيار كهربائى".

وبإعداد ألاكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط ألمتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بـ ج ع ع 40 سنة ربة منزل، مقيمه بذات العنوان وقاما بالاتفاق فيما بينهما على استئجار إحدى الشقق بشارع صلاح الدين شعبان - منطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لممارسة الرذيلة وبصحبتها طفلها ف م سيبلغ من العمر 6 أشهر،وأثناء ممارسة الرذيلة قام الطفل بالبكاء، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بالتعدى على الطفل بالضرب على رأسه أكثر من مرة محاولاً إسكاته فسقط الطفل مغشياً عليه، فقام بنقله للمستشفى لإسعافه وفور علمه بوفاته " فر هارباً "تم ضبط والدة الطفل، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهم.

وأضافت بأن المجنى عليه من طليقها م س م 41 سنة عامل رخام مقيم شارع محمود محجوب - دائرة قسم شرطة البساتين.. محافظة القاهرة، تحرر محضر أحوال القسم، إرفاق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة.