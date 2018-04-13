سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

13 أبريل 2018 - 07:20 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني، وإصابة 968 آخرين، جرّاء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المشاركين في "جمعة رفع العلم" قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح صحفي، أنّ "الفلسطيني إسلام حرز الله (28 عاماً)، استشهد إثر تعرضه لرصاصة من الجيش الإسرائيلي في منطقة البطن، فيما أصيب 968 آخرين.

وطالب القدرة المنظمات الدولية باتخاذ موقف "حازم وواضح من استهداف الاحتلال الصهيوني للنقاط والطواقم الطبية".



وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، باتجاه مخيمات العودة المقامة على طول السياج الأمني، للمشاركة بالجمعة الثالثة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق شفاف ومستقل حول الأحداث التي رافقت المسيرات على حدود قطاع غزة.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث يتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة ويستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع منذ الجمعة الأولى في 30 مارس.



