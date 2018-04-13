دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب

13 أبريل 2018 - 07:28 م

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة جورجيا الأمريكية، أن الزواج قد يؤثر على درجة الاكتئاب والسعادة، اعتمادًا على الدخل السنوي للأزواج.

وبحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الأزواج الذين يقل دخلهم عن 60 ألف دولار في السنة لديهم أعراض اكتئاب أقل من العزب عند تساوي الدخل.

في حين يكون للزواج تأثير ملحوظ في سعادة الأزواج عندما يتجاوز دخلهم 60 ألف دولار سنويا.

وكانت الدراسة، قد نشرت أول أمس الثلاثاء 10 أبريل ، في مجلة أبحاث العلوم الأمريكية، وهي أول دراسة تناقش تأثير الحالة الاقتصادية على علاقة الزواج.

ويقول الدكتور كالي، الأستاذ المساعد في قسم الاجتماع بجامعة ولاية جورجيا: "لقد نظرنا في العلاقات البينية بين الزواج والدخل والاكتئاب، وما توصلنا إليه هو أن فائدة الزواج في ما يتعلق بالاكتئاب ترتبط بمتوسط الدخل".

ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن ذلك يرجع إلى أن الدخل الكلي يكون له تأثير إيجابي على رفاهية الشخص.

ويثار الحديث عن تأثير الزواج على رفاهية الفرد على مر عقود إذ كشفت دراسة سابقة أن المتزوجين أسعد وأصح من العزب كما كشفت أيضا إلى أن الزواج هو السبب الرئيس في القلق الطويل الأمد.