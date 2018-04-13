» «مرتضى»: «هدخل في تشكيل الزمالك بعد كده»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتدخل في تشكيل الفريق الأبيض، مع أي مدرب قادم، في المرحلة المقبلة.

وقال «مرتضى» عبر الإذاعة الداخلية للنادي الأبيض، اليوم، الجمعة، موجهًا حديثه لأعضاء الجمعية العمومية، «لما كنت بدخل في التشكيل كنا بنكسب».

وقاد خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق اليوم الجمعة بملعب النادي، وشهد المران حضور الجهاز الجديد بالكامل بقيادة خالد جلال، وأمير عزمي المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الممتاز.

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