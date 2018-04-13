صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

13 أبريل 2018 - 08:08 م

40 سنة كتمانًا لوثيقة مزورة لملياردير الجماعة.. «تأسيسية الجماعة»: «عبد الناصر» موهوب.. وقنبلة «تليمة» تربك المشهد



منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وبسبب الملاحقات الأمنية لجماعة الإخوان، وإدراجها على قوائم الإرهاب فرّ عناصرها وقياداتها إلى الخارج، ومع تجدد الأزمات داخل الجماعة ظهرت حقائق, وأسرار لم تكن معروفة من قبل، ولم يكن لأحد أن يقترب منها، مثلما أُسدل الستار على شهادة منسوبة لـ"يوسف ندا"، مفوّض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان، والذى نسب شهادة إلى نظام الرئيس الراحل "عبد الناصر"؛ تزعم ارتكابه جرائم ممنهجة ضد الإخوان، وعندما وُوجه بذلك أكد أن "الحرب خدعة".

كما لم تُكشف بعض القصص والروايات التى تم تناقلها عبر الأجيال لتضفى قدسية على المرشد الأول، ومؤسس الجماعة، حسن البنا، والتى أبطلها نجله، سيف الإسلام، قبل وفاته، بالإضافة إلى أسرار جديدة فجّرها القيادى الإخوانى عصام تليمة، عن العراقيل التى وضعها أمين عام الجماعة، "محمود حسين"، لحل ورأب الخلاف الداخلى للجماعة، دون الاكتراث بعذابات الآلاف من الأسر والمسجونين.

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