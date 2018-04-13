  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

الاهلى والداخلية

بث مباشر.. مباراة الأهلي والداخلية

يوسف ندا

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

سوريا

تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

بشار الأسد

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

عبد الناصر مع قيادات الإخوان

عضو «تأسيسية الإخوان»: «عبد الناصر» عبقري.. ولم نقدره حق قدره

محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

فنان يطالب بإغلاق «تويتر» محمد النني

#

"صلاح" يطوى صفحة العنصرية ضد المسلمين بالملاعب

#

تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هدف "صلاح"

ميسي

رونالدو

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

علق محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مقارنته بالثنائي «ميسي» و«رونالدو»، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه الفرعون المصري مع الريدز خلال الموسم الجاري، بمختلف المسابقات.

وقال صلاح، إن مقارنته بكريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أمر متروك للجماهير.

وتابع:«أترك ذلك للناس ويمكنهم أن يقولوا ما يرونه أو يريدونه ولكن أنا في كل مباراة أفكر في مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف وتقديم أفضل ما يمكنني فعله في المباراة ..هذا هو أهم شىء بالنسبة لي».

وأضاف «صلاح» خلال حوار لفضائية «cnn » عربية، ردًا على سؤال المحاور «الناس تقارنك بميسى ورونالدو.. كيف تقيم نفسك؟ هل أنت ثالث أفضل لاعب في العالم»: «أتعامل مع كل مباراة بشغف أريد أن أسجل أهدافًا وأريد أن أصنع الفرق في كل مباراة وهذا هو ما يدور في عقلي».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» بائعة "خبز" تقتل سائق "توك توك" لتحرشه بابنتها القاصر
» محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»
» مرتضى لـ"حازم" و"إبراهيم": "اتعلموا من هتلر"
» «مرتضى»: «هدخل في تشكيل الزمالك بعد كده»
» «يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»
» أمريكا: «ترامب» لم يتخذ قرارًا بشأن سوريا حتى الآن
» بالفيديو.. المقاصة يقسو على الرجاء بثلاثية
» أكاديمي إسرائيلي: مصلحة تل أبيب ببقاء نظام بشار
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» فينجر: رحيل «النني» عن آرسنال مرفوض
» «صلاح»: ليفربول قادر على الفوز بدورى الأبطال

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين