  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:07 م
بحث متقدم
حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

طائرة إسرائيلية من دون طيار

إسرائيل تتهم إيران بمهاجمتها بطائرة مفخخة

غدًا إعادة محاكمة متهم بحرق حزب الغد

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة "بديع" و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب

#

السبت.. محاكمة قاتلي طالب إعلان "أوليكس"

#

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحرق حزب الغد

#

غدًا إعادة إجراءات محاكمة المتهم بحرق حزب الغد

جنايات الجيزة

اعادة محاكمة متهم

حرق حزب الغد

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة مُحاكمة المتهم إسلام حسن، وذلك في قضية "حرق حزب الغد" .

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان وهم شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» إسرائيل تتهم إيران بمهاجمتها بطائرة مفخخة
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» البيت الأبيض يؤكد مسئولية «الأسد» عن الهجوم الكيميائي
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» تركيا.. المؤبد لـ 21 متهمًا في «انقلاب ما بعد الحداثة»
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين