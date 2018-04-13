غدا طعن "مني الشافعي" بالاستيلاء على 48 مليون جنيه

13 أبريل 2018 - 08:39 م

تنظر غدًا السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى وآخرين، فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير .







كانت محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة منى الشافعى بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.



