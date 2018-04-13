» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

13 أبريل 2018 - 09:02 م

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف التقدم للأهلي لاعب الوسط عمرو السولية، من تسديدة قوية بشباك الداخلية بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، وعزز التقدم إسلام محارب بالدقيقة 83.

فرض الأهلى سيطرته على المباراة ونشط أداؤه بشكل واضح عن طريق هجمات من ناحية اليمين من خلال أحمد فتحى ومن الناحية اليسرى عن طريق صبرى رحيل.

واعتمد الفريق الشرطي على الهجمات المُرتدة التى شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

وحاول الأهلى استغلال سرعة بعض لاعبيه أمثال وليد سليمان وأجايى وميدو جابر لكن لاعبى الداخلية تصدوا لهذه المحاولات.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ليواجه نظيره الأسيوطي في دور الثمانية للبطولة.