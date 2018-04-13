  • الجمعة 13 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:07 م
بحث متقدم
حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

للمرة الرابعة.. هل يمدد «السيسى» حالة الطوارئ؟

جنينة

سيناريوهات تنتظر «جنينة» بعد إحالته للمحاكمة العسكرية

سد النهضة

بعد اتهام مصر بإفشالها.. ما مصير مفاوضات سد النهضة؟

خليفة حفتر

«بكري»: رحم الله خليفة حفتر

حسن البنا بين الإخوان

صندوق الأسرار.. شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

سقوط أول شهيد فلسطيني في «جمعة رفع العلم»

.

أسرار عملية «ديموكليس» الاستخباراتية ضد مصر

عبود الزمر

«الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا

طائرة إسرائيلية من دون طيار

إسرائيل تتهم إيران بمهاجمتها بطائرة مفخخة

الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

الرياضة

الاهلى والداخلية
الاهلى والداخلية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يحاول القضاء على الداخلية في كمين "السلام"

#

الأسيوطي يتخطى الاتحاد السكندري.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس

#

الإسماعيلى يتخطى إف سي مصر ويتأهل لدور الـ8

#

الأهلي يعبر كمين الداخلية ويواصل طريقه نحو القمة

الداخلية

المصريون

الاهلى

كأس مصر

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف التقدم للأهلي لاعب الوسط عمرو السولية، من تسديدة قوية بشباك الداخلية بالدقيقة 71 من عمر اللقاء، وعزز التقدم إسلام محارب بالدقيقة 83.

فرض الأهلى سيطرته على المباراة ونشط أداؤه بشكل واضح عن طريق هجمات من ناحية اليمين من خلال أحمد فتحى ومن الناحية اليسرى عن طريق صبرى رحيل.

واعتمد الفريق الشرطي على الهجمات المُرتدة التى شكلت خطورة على مرمى الأهلي.

وحاول الأهلى استغلال سرعة بعض لاعبيه أمثال وليد سليمان وأجايى وميدو جابر لكن لاعبى الداخلية تصدوا لهذه المحاولات.

بتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ليواجه نظيره الأسيوطي في دور الثمانية للبطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

محمد بن سلمان وسعودية الغد

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» «أردوغان» يتوسط بين «بوتين» و«ترامب» لوقف التصعيد في سوريا
» إسرائيل تتهم إيران بمهاجمتها بطائرة مفخخة
» «حافظ» يرفع راية التحدي في وجه ثنائي الزمالك
» البيت الأبيض يؤكد مسئولية «الأسد» عن الهجوم الكيميائي
» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد
» تركيا.. المؤبد لـ 21 متهمًا في «انقلاب ما بعد الحداثة»
» الأهلي يتخطى كمين الداخلية.. ويتأهل لدور الـ8 بالكأس
» السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا
» تحقيق دولى: سوريا استخدمت الكيماوى 34 مرة
» سمسار يقتل طفلاً أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته
» أفضل صور لـ«صلاح» في المطارات الأوروبية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين