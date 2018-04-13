» الزمالك يكشف سبب إقالة «غريب» من قطاع اليد

13 أبريل 2018 - 09:29 م

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن سبب إقالة حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، عقب فوز الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي، أمس، الخميس، على حساب الأهلي.

وأكد مجلس الزمالك، أن إقالة حسام غريب، جاءت بسبب بعد عدم التزامه بتعليمات الإدارة، والقيام بإجراء مداخلة هاتفية مع أحد القنوات الفضائية، التي تشن حملات عدائية ضد القلعة البيضاء، وتبث أكاذيب وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة بهدف تدمير الكيان الأبيض، وزعزعة حالة الاستقرار والهدوء للنادي.

وأضاف مجلس الزمالك، أنا الإدارة سبقت وحذرت «غريب» من التعامل مع هذه القناة، بسبب سياستها العدائية ضد النادي، وأن ما فعله بسبب تجاهل متعمد لتعليمات الإدارة والتي يجب على جميع العاملين والموظفين والأجهزة التدريبية والإدارية واللاعبين بمختلف الألعاب الجماعية والفردية الالتزام بها وتنفيذها.

وأدان مجلس إدارة الزمالك، محاولات حسام غريب، تبرير مخالفته لقرار الإدارة بكلام مغلوط لا أساس له من الصحة، لكسب حالة من التعاطف معه ، بعد تجاوزه بعدم الالتزام بتعليمات مجلس إدارة النادي والخروج عن النص.