» إسرائيل تتهم إيران بمهاجمتها بطائرة مفخخة

13 أبريل 2018 - 09:34 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن الطائرة الإيرانية دون طيار، التي أسقطها سلاح الجو الإسرائيلي، في فبراير الماضي، كانت تحمل مواد شديدة الانفجار لضرب أهداف داخل إسرائيل.

وتسود مخاوف في إسرائيل من احتمال إطلاق طهران طائرة دون طيار لمهاجمة أهداف إسرائيلية، ردا على ما قالت روسيا إنه هجوم إسرائيلي استهدف، قبل أيام، قاعدة "التيفور" السورية، ما تسبب بمقتل إيرانيين، بينهم مسؤول في منظومة الطائرة دون طيار الإيرانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "اعتراض الطائرة الإيرانية وإسقاطها منع هجوما كان يستهدف إسرائيل"، بحسب القناة التلفزيونية العاشرة.

وتابع أن الطائرة كانت تحت المراقبة منذ إقلاعها من قاعدة "التيفور" حتى إسقاطها بعد عبورها الحدود، ولم تكن تشكل أية تهديد عند إسقاطها.

وتقول إسرائيل إن إيران أقامت قاعدة للطائرات دون طيار في القاعدة الجوية السورية "التيفور"، بهدف مهاجمة أهداف إسرائيلية.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.